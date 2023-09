Karel Geraerts verdedigt Jan Vertonghen: "Dimitri hoefde daar niet te staan"

Jan Vertonghen speelde zondagavond een hoofdrol in de topper KRC Genk - RSC Anderlecht (1-1).

In Extra Time bekijken de gasten de fases voor en na de wedstrijd.

Eerst: de theatrale actie van Vertonghen. "Matennaaien is mij niet onbekend", is Arnar Vidarsson eerlijk. "Al vind ik hem iets te ver gaan. Hij lacht zijn tegenstander uit."

Daarna: de discussie aan de rand van het terrein tussen Jan Vertonghen en Dimitri De Condé, de technisch directeur van Genk.

"Ik vind dat jullie heel hard zijn voor Jan Vertonghen", pikt Karel Geraerts in. "Er moet niemand staan die daar niet hoort te staan, zeker niet om iemand uit te dagen."

"Ook niet om verhaal te halen, want dat ga je op dat moment niet krijgen. Doe dat een uur of twee na de match."

"Ik weet niet wat Dimitri heeft gezegd en of er wat genepen is in zijn nek, maar dat was niet oké. Zonder Dimitri had Jan gewoon de kleedkamer opgezocht", denkt Geraerts.