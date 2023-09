Deze keer zijn wel alle teams binnen het budgetplafond gebleven

Vorig jaar kreeg Red Bull een boete van 7 miljoen dollar, plus minder testtijd in de windtunnel. Het team van Max Verstappen was in 2021 boven zijn budget gegaan.

Williams en Aston Martin kregen een boete in de bus wegens procedurefouten.

In 2022 mochten de Formule 1-teams maximaal 135 miljoen dollar uitgeven. De FIA heeft de boekhouding grondig bestudeerd en is nu tot de conclusie gekomen dat de 10 renstallen in de koningsklasse van de autosport braaf zijn geweest.

De federatie ging niet over een nacht ijs. Het Mercedes-team bijvoorbeeld kreeg meer dan 100 extra vragen over zijn budget.