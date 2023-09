Antwerp vindt versterking voor verdediging bij Ajax

Antwerp zit/zat krap in de verdediging. Door de blessures van Toby Alderweireld, Ritchie De Laet en Sam Vines is het flink puzzelen in Deurne-Noord.

Technisch directeur Marc Overmars heeft een oplossing gevonden bij zijn voormalige werkgever Ajax. Antwerp huurt Owen Wijndal voor een seizoen.

Wijndal is een 23-jarige linksback die geen basisplaats meer kon afdwingen bij Ajax. Met de komst van Gaston Avila (ex-Antwerp) leek zijn rijk uit in Amsterdam.

Bij Antwerp krijgt hij nu anderhalve week de tijd om zich in te werken. Vrijdag 15 september kan Wijndal zijn debuut maken in de competitiematch in Westerlo.

Daarna volgt meteen de Champions League-verplaatsing naar Barcelona.