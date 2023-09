Lotte Claes verovert brons op WK duatlon lange afstand, Seppe Odeyn met lege handen

Seppe Odeyn was in 2016 en 2021 wereldkampioen geworden in Zofingen, maar een 3e succes zat er deze keer niet in. Odeyn moest vrede nemen met de 6e plaats, op meer dan 16 minuten van de Deense winnaar Simon Jørn Hansen.



Jørn Hansen profiteerde van de optimale omstandigheden om voor het eerst in de geschiedenis onder de 6 uur te duiken in Zofingen.



Met Sander Heemeryck (7e) en Bernd Van Snick (8e) eindigden nog twee andere Belgen in de top 10.



De enige Belgische medaille op de lange afstand kwam er bij de vrouwen. Lotte Claes finishte op 8'43" van de Duitse winnares Merle Brunnée.



Claes legde de 10 kilometer lopen, 150 kilometer fietsen en nog eens 30 kilometer lopen af in net geen 7 uur (6u53'47"). Vorig jaar legde ze nog beslag op de zilveren medaille.