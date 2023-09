Lennert Van Eetvelt voelt zich nog erg goed in eerste grote ronde: "Mijn dag komt nog wel"

Lennert Van Eetvelt heeft zijn debuut in een grote ronde niet gemist. In de etappe naar Barcelona eindigde de 22-jarige renner van Lotto - Dstny als 8e, richting Javalambre bewees hij met een 12e plaats ook in de bergen zijn mannetje te kunnen staan.



Maar Van Eetvelt wil meer. "Ik heb mijn eerste week beter verteerd dan verwacht. Ik voel me nog heel goed. Ik had niet verwacht dat ik elke dag opnieuw zo goed zou zijn."

"De Vuelta was wat raar begonnen met het overlijden van Tijl (De Decker). Maar de laatste dagen heb ik mij kunnen herpakken en heb ik weer kunnen genieten. Ik heb weer gewoon plezier in de koers."

Van Eetvelt hoopt eens vanuit de vlucht van de dag te kunnen meedoen om een ritzege. "Ik hoop dat de vroege vlucht eens een kans krijgt. De Vuelta is nog lang. Mijn dag komt nog wel."