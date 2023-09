Dit zijn de klassementen na de 8e etappe in de Vuelta naar Xorret de Cati

Sepp Kuss is de nieuwe leider in de Vuelta na de lastige etappe naar Xorret de Cati. De Amerikaan neemt het rood over van Lenny Martinez. Jumbo-Visma won ook de etappe dankzij Primoz Roglic, die dankzij de bonificaties 4 seconden goedgemaakt heeft op Remco Evenepoel.