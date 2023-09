Wie is Lenny Martinez, de rode recordbreker in de Ronde van Spanje?

Nog maar net 20 jaar geworden en nu al leider in de Vuelta. Lenny Martinez stond bekend als een supertalent en in zijn eerste jaar bij de profs lost hij de verwachtingen al meteen in. Een naam die nog veel vaker over de tongen zal gaan de komende jaren. Maar wie schuilt er achter deze record- en sleutelbeenbreker?

Telg uit wielerfamilie

De appel valt niet ver van de boom bij Lenny Martinez en het is een appelboom met heel wat takken.



Lenny is de zoon van Miguel, die op de weg onder meer voor Mapei-Quick Step en Phonak uitkwam. Toch is hij veel bekender van zijn prestaties op de mountainbike, waar hij een wereldtitel en een olympische titel op zijn naam heeft staan. Vooral die laatste zal misschien nog een belletje doen rinkelen, want in Sydney verpestte Martinez het verwachte feestje van Filip Meirhaeghe. Miguel Martinez is trouwens nog altijd erg actief, want op zijn 47e reist hij nog steeds Frankrijk af om deel te nemen aan veld- en wegritten. Zijn grote droom is dan ook om ooit samen met zijn zoon aan de start van een wedstrijd te staan. "Zouden we niet de eerste ooit zijn die dat kunnen zeggen?"

Zouden Lenny en ik niet de eerste vader en zoon ooit aan de start van een koers kunnen zijn? Miguel Martinez

Ook de broer van Miguel, de oom van Lenny dus, heeft een verleden als renner. Yannick Martinez heeft onder meer een ritzege in de Vierdaagse van Duinkerke en de Route du Sud op zijn naam staan. Als we nog wat hoger in de appelboom klimmen, komen we ook de opa van Lenny tegen: Mariano Martinez trok op jonge leeftijd van Spanje naar Frankrijk en vestigde zijn naam in de jaren 70 als klimmer. In 1978 won hij het bergklassement in de Tour. Zijn broer Martin was overigens óók een verdienstelijk renner, met een ritzege in de Vuelta op zijn palmares. En de vrouwen dan? Marie-Noëlle Martinez is de lijm die alles bij elkaar houdt. De vrouw van Mariano heeft bijna jarenlang alle mannen in haar leven (haar echtgenoot, haar zoons en haar kleinzoon) met de auto overal naartoe gevoerd. Telkens met een fiets in de koffer. (lees voort onder de foto van Lenny en Miguel Martinez)

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Verleden in het veldrijden

Zoals bijna alle toprenners in het huidige peloton heeft Lenny Martinez in zijn jongere jaren ook geflirt met andere wielerdisciplines. Niet zozeer het mountainbike zoals zijn vader, maar wel het veldrijden.



Zo stond Martinez 2 jaar geleden op het op één na hoogste trapje op het Frans kampioenschap. Maar het lichaam van Lenny is te tenger om echt brokken te maken in de cross. Op de weg - en dan vooral in de bergen - vindt hij zijn echte roeping. (lees voort onder de foto van een vierende Martinez (à la Pidcock) in het veld)

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Rivaal van Uijtdebroeks in de jeugd

In 2021 laat Lenny Martinez voor het eerst zijn grote talent zien bij de junioren. In de Alpenklassieker eindigt hij op de 3e plaats, weliswaar op meer dan 6 minuten van winnaar Cian Uijtdebroeks. Die Uijtdebroeks zou Martinez daarna vaker tegenkomen. Anderhalve maand later kan hij zijn Belgische leeftijdsgenoot kloppen in de Valromey Tour. Op het EK in Italië zet hij met een bronzen medaille de kroon op een topseizoen.



Een jaar later bevestigt hij zijn status bij de beloften, waarna hij na amper 1 seizoen al doorstroomt naar de profs. Samen met 6 andere goudklompjes vanuit de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. Hierbij ook Romain Grégorie, Laurence Pithie en Paul Penhoët, die allemaal in hun debuutjaar bij de profs meteen wisten te winnen.



(lees voort onder de foto van het podium met Uijtdebroeks op 1 en Martinez op 3)

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Recordbreker

Met zijn rode leiderstrui in de Vuelta zet Lenny Martinez zijn jonge ploeggenoten toch wat in de schaduw. Dat de 20-jarige Fransman uit speciaal hout is gesneden, zagen we al in de CIC-Mont Ventoux. In deze klimkoers rekende hij zonder pardon af met gevestigde namen als Michael Woods, Clément Champoussin, Ivan Sosa en Domenico Pozzovivo. Maar in de huidige Ronde van Spanje eist Martinez nog wat meer zijn plekje in de zon op. Met dank aan een drietrapsraket.



Eerst werkte hij met Groupama-FDJ een sterke ploegentijdrit af, vervolgens haakte hij aan bij de toppers in de eerste bergrit en als slotstuk schoof hij mee in de uitgebreide vlucht van de dag in de tweede bergrit.



Martinez is met zijn 20 jaar en 51 dagen de jongste leider ooit in de Ronde van Spanje. Hij onttroont de grote Miguel Indurain, die ondanks 5 Tourzeges de Vuelta zelf nooit wist te winnen. Hopelijk geen slecht voorteken voor Martinez.

Sleutelbeenbreker

Tegenwoordig ademt Lenny Martinez bijna uitsluitend de fiets, maar in zijn jongere jaren was hij ook gecharmeerd door Urban Exploring of Urbex. Volgens zijn vader maakte hij bij een van die ontdekkingstochten op een verlaten site een doodsmak, waarbij hij beide sleutelbenen brak. Of toch niet? "Mijn vader heeft dat ooit eens gezegd in een interview en sindsdien blijft mij dat achtervolgen", zegt Martinez junior erover. "Ik ben misschien 2 keer Urbex gaan doen. En die breuken? Die heb ik gewoon opgelopen in de turnles." Hoe dan ook, na die breuken vond vader Martinez het tijd om zijn zoon in een andere richting te duwen. Hij schreef hem in voor een eerste wielerwedstrijd, zonder hem al te veel tips te geven. Lenny Martinez won. En de rest is geschiedenis. Of moeten we zeggen: de toekomst?

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.