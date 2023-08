Superfan Luk Wyns maakt zich op voor historisch Antwerp-duel: "Ga mij thuis gedragen alsof ik in stadion zit"

Wat betekent deze wedstrijd dan voor de club? "Het is een unieke kans, Champions League is toch iets aparts. Dat is van 1958 geleden, toen was ik min 1 jaar. Ondertussen ben ik er 64 en kunnen we er voor het eerst opnieuw bij zijn", klinkt het hoopvol.

"De stress blijft wel, maar die is in het stadion groter. Daar jut je elkaar op, iedereen voelt die adrenaline. Nu kijk ik alleen en heb ik minder stress. Al valt wel iedereen mij lastig over deze wedstrijd, het leeft enorm rond Deurne."

Zelfs via de telefoon is het enthousiasme van Luk Wyns aanstekelijk. De erg bevlogen superfan van Antwerp voelt voor de terugwedstrijd tegen AEK Athene de spanning al stijgen. Al is het voor hem niet hetzelfde als wanneer hij erbij zou zijn.

De wedstrijd zelf wordt volgens Wyns spannend. "Het wordt sowieso billenknijpen voor het publiek. In de heenmatch mochten we onze pollen kussen dat we een keeper als Butez hebben, aangenaam was het niet."

"Dat is ook net het mooie aan voetbal, als het meevalt is het dubbel zo leuk. Bij Antwerp zijn we dat soort thriller-ervaringen wel gewend, zeker met vorig seizoen op Genk."



"Het leuke aan supporteren is dat je afziet, maar dat met plezier doet", beschrijft Wyns zijn belevingen. "Het lijkt wel een soort systeem te zijn bij Antwerp dat we alles altijd halen, maar voor mij heeft het met grinta en koppigheid te maken. Met Antwerp ben je nooit klaar."

"Vanavond wordt opnieuw dat soort avond, ik geef ons wel 60% kans om ons te kwalificeren. We zijn opnieuw met evenveel spelers, dat is een voordeel. Ook de underdogpositie, die we toch hebben in Athene, is interessant."

"Als de Grieken lang niet scoren, kunnen er gaten vallen. Daarvan kunnen wij profiteren", voorspelt de trouwe fan.