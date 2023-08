Nog altijd verdeeldheid na aangepaste bouwplannen Club Brugge: "Ik blijf procederen"

De voortrekkers van de stadionplannen van Club Brugge moesten in februari een nieuwe dreun incasseren.

Nadat de omgevingsvergunning geschrapt was, moesten Club en het Brugse stadsbestuur hun huiswerk opnieuw maken.

Dat is nu gebeurd en volgende maand dient Club een nieuwe aanvraag in. Buurtbewoners van zo'n 270 huizen rond Jan Breydel, waar de nieuwe tempel moet verrijzen, konden vanavond de plannen inkijken.

Onze journaalreporter stelde vast dat er nog altijd twee kampen zijn. Een groep bewoners had de vorige vergunning aangevochten. Er was te weinig duidelijkheid over het mobiliteitsplan en er is sprake van parkeerproblemen op de site.

Sommige buurtbewoners begrijpen de tegenstanders niet. "Je weet dat zoiets kan gebeuren als je hier komt wonen", klinkt het. "Wij zijn blij dat het stadion op deze plek blijft."

Maar die mening wordt dus niet door iedereen gedeeld. "Het stadion zal in de tuin van sommige huizen liggen. Dat zorgt voor een minwaarde op je woning. Ik zal procederen mocht het stadion er komen", klinkt het overtuigd.

De procedureslag is dus nog niet voorbij.