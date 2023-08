Leider Riccitello zakt door het ijs in slotrit Ronde van de Toekomst, Mexicaan Del Toro profiteert

Isaac Del Toro begon aan de slotdag met een achterstand van een kleine minuut op leider Matthew Riccitello, maar de Mexicaan broedde op een plannetje. In de pittige slotetappe van net geen 100 kilometer deed hij zijn Amerikaanse rivaal wankelen op de Col de l'Iseran.

Riccitello moest Del Toro samen met een handvol renners laten gaan. In de kopgroep ook de Belg William Junior Lecerf, die 3e zou worden in de slotrit. Riccitello probeerde in de achtervolging de schade te beperken, maar verloor steeds meer terrein en zag de eindzege nog uit zijn handen glippen.

Voorin was de Italiaan Giulio Pellizzari de enige die Del Toro kon volgen op de slotklim. Pellizzarri pakt de dagzege in een sprintje met zijn tweeën, de eindwinst was voor de Mexicaan. Verliezer van de dag Riccitello moest uiteindelijk bijna 3 minuten prijsgeven aan de streep.

Lecerf bolde tussendoor als 3e over de streep en schoof daarmee nog wat op in de eindafrekening. De Belg werd 5e, op 3'24" van eindwinnaar Del Toro.