Hermien Peters en Lize Broekx sprinten naar Spelen in Parijs met 4e plek op WK

Hermien Peters en Lize Broekx vielen net naast het WK-podium in de A-finale van de 500 meter sprint. Met een 4e plek kregen ze geen medaille in handen, wel een olympisch ticket.

Peters en Broekx moesten in de top 6 eindigen voor een plekje in Parijs in 2024. Op 250 meter lagen ze net op koers voor de 6e plek, maar met hun eindsprint werden ze nog 4e in 1'42"04.

De wereldtitel was voor de Denen Emma Jorgensen en Frederikke Mathiessen in 1'39"85. Zij wonnen voor de Polen Martyna Klatt en Helena Wisniewska (1'40"82) en de Duitsers Paulina Paszek en Jule Hake (1'41"59).

Op de Spelen van Tokio in 2021 werd het Limburgse duo negende en laatste in de A-finale.

Eerder op de dag kwamen Artuur Peters en Bram Sikkens als derde over de aankomst in de B-finale van de K2 500 meter, goed voor een twaalfde plaats in de eindstand.