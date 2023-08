Eddy Demarez: "Red Panthers zijn het team dat het Nederland het moeilijkst kan maken"

Ondanks de nederlaag is Demarez optimistisch gestemd over het toernooi van de Red Panthers. "Zij hebben getoond dat zij van alle landen op dit EK de ploeg zijn die het Nederland het moeilijkst kan maken. Maar om Nederland te kloppen, moet je wel efficiënt zijn. En die efficiëntie ontbrak vandaag."

"Eigenlijk hebben ze Nederland een 2-0-voorsprong cadeau gedaan. Volgens de bondscoach voelden ze te weinig druk. Het gevoel om te móeten winnen was er niet. De ploeg was in zijn geheel niet scherp genoeg."

België heeft de hegemonie van de Nederlandse hockeydames dus niet kunnen doorbreken. Oranje won de EK-finale met 3-1. "De Red Panthers hebben het in de eerste 5 à 7 minuten laten liggen. Terwijl ze tegen Spanje en Duitsland meteen heel scherp waren, acteerden ze nu verbazend mak en loom", zag Eddy Demarez.

Dat Charlotte Englebert verkozen is tot Beste Speelster, terwijl Nederland het EK wint, zegt iets over haar kwaliteiten.

"Ik geloof wel echt dat de Red Panthers in de toekomst nog meer kans zullen maken om Nederland eens te verslaan. Ze hebben hier getoond dat ze klaar zijn om volgend jaar op de Olympische Spelen mee te strijden om de medailles."

"België heeft Spanje overklast, dat is straf. En het heeft ook Duitsland voor eigen publiek geklopt. In principe zijn de Panthers ook beter dan Engeland. En ik heb bovendien het gevoel dat ze ook Australië en Argentinië aankunnen. Dan kunnen ze in de toekomst als nummer 2 van de wereld Nederland gaan bestoken."

Nog dit: Charlotte Englebert werd verkozen tot Speelster van het EK. "Het is prachtig, maar eigenlijk ook ongelooflijk dat zij die trofee krijgt, terwijl Nederland het EK wint en zoveel goeie speelsters heeft. Dat zegt iets over de kwaliteiten van Englebert. We hebben nu ook bij de vrouwen een echte wereldtopper", besluit Demarez.