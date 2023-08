Bronny James keert "in near future" terug naar basketbalveld

Opschudding in de Verenigde Staten eind vorige maand. Bronny James, de zoon van LA Lakers-ster LeBron James, kreeg op 24 juli tijdens een basketbaltraining met zijn ploeg University of Southern California een hartstilstand.

Bronny werd meteen naar het ziekenhuis gebracht en drie dagen onder toezicht gehouden.

Een maand na de feiten heeft de familie nieuws gekregen over het probleem. Bronny lijdt aan een aangeboren hartafwijking.

"Het is een significant aangeboren hartafwijking, die behandeld kan en zal worden", zei een woordvoerder van de familie LeBron in de verklaring.

"We hebben veel vertrouwen in het volledige herstel van Bronny en hij zal in de zeer nabije toekomst terugkeren naar basketbal."

LeBron James zelf heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ervan droomt om ooit nog met zijn zoon samen op het veld te staan in de NBA.