Movistar-prof Ivan Romeo soleert naar de zege in de Ronde van de Toekomst

Een sterke kopgroep zette het peloton een hele dag onder druk richting Lac d'Aiguebelette. Alec Segaert was de Belgische vertegenwoordiger, Ivan Romeo de best geplaatste in het klassement.

De 12 apostelen werden door de hitte, het parcours en het razende tempo uit elkaar geranseld. Teutenberg en Walsh leken de snelsten, maar het was Romeo die zijn inspanningen het beste had verdeeld.



De neoprof van Movistar ging er alleen vandoor, maar zag zijn voorsprong wel wegsmelten op de laatste beklimming. Uiteindelijk hield Romeo een handvol seconden over op de voorwacht van het peloton.



In de slotfase was Jan Christen nog weggeslopen uit die groep om wat van zijn achterstand op leider Simon Dalby terug te pakken. Romeo kreeg de Zwitser wel niet meer te pakken.