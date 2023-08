José De Cauwer vindt contractverlenging De Lie de juiste stap: "Vergelijk het met Van der Poel"

“Ik denk dat bijtekenen een verstandige keuze is”, oordeelt José De Cauwer. “Als het mijn zoon was, dan zou ik meteen ja zeggen.”

“Voor het type renner dat Arnaud De Lie is, zit hij goed. De leeftijd die hij heeft, hij voelt zich goed in de ploeg, … Dstny wil ermee verder en voor Lotto is het een godsgeschenk.”

Met Lotto - Dstny kiest Arnaud De Lie weliswaar voor een ploeg zonder World Tour-licentie. Had de 21-jarige Belg niet hoger moeten mikken?

“Vergelijk het met de eerste profjaren van Mathieu van der Poel. Daarvan vroeg men zich destijds ook af wat hij bij de broers Roodhooft (Alpecin-Deceuninck) ging zoeken. Hij zou er volgens sommigen geen koers kunnen winnen. Maar hij wint wél koersen. Mathieu hoefde niet naar Ineos.”

“Wat zou ook het alternatief zijn? Heeft hij bij een ploeg als Bora-Hansgrohe meer kansen? Moeten we hem daar onderbrengen om zijn groeiproces niet te verhinderen? Ik denk niet dat hij dan betere koersen zou rijden dan nu. Volgens mij wordt hij bij Lotto zelfs intensiever begeleid."