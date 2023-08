Man-Kei To pakt goud en zilver op het Europees kampioenschap G-badminton

In een sterke eerste set was Man-Kei To baas en kon ze meteen een voorsprong nemen op de Zwitserse Cynthia Mathez. De WH1-speelster bleef geconcentreerd spelen en verhoogde geleidelijk haar spelniveau. Na een mooie wedstrijd waarin ze nooit in de problemen kwam, won ze in twee sets: 21-9 en 21-12.

"Het was een fantastische wedstrijd. Ik domineerde zowel het spel, als mijn tegenstander. Alles verliep perfect: mijn spel, mijn ingesteldheid en de tactische beslissingen. Ik denk dat ik vandaag mijn beste niveau heb laten zien. Na een goede 'reset' kon ik de mindere gevoelens achter me laten, mijn spel herontdekken en mijn kracht geleidelijk opbouwen."

Na een succesvol EK geniet Kiki nu van twee weken rust voor het einde van het seizoen. "Ik heb een kleine pauze en rust nodig, want ik ben zowel fysiek als mentaal uitgeteld.”

Eerder op de dag nam Man-Kei To het in de finale van het dubbelspel op tegen haar rivale en vriendin Cynthia Mathez. Ondanks een mooie wedstrijd en setwinst in de eerste set, verloren Kiki en haar Israëlische partner Nina Gorodetzky van het Zwitserse koppel Mathez/Renggli (11-21, 21-13, 21-11).

Met een gouden en zilveren medaille op zak mag Kiki met vertrouwen en voldoening terugkijken op dit EK. In het dubbelspel bij de vrouwen pakte ze eerder al zilver op het Europees kampioenschap (Rodez, 2018) en op het Wereldkampioenschap (Tokio 2022).

Met deze twee nieuwe medailles komt de teller van Paralympic Team Belgium op

vijf stuks. Eerder behaalde Francis Rombouts brons in het boccia en Ruben Vanhollebeke en Kathleen Meurrens pakten respectievelijk goud en zilver in het G-boogschieten. Het is de eerste keer dat de Europese kampioenschappen in deze vorm plaatsvinden. De multidisciplinaire competitie brengt tien G-sporten samen in dezelfde gaststad (Rotterdam).