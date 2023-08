UCI verwerpt het beroep van Toon Aerts: "Hij kon niet uitleggen waarom het product in zijn lichaam zat"

De feiten: op 19 januari 2022 werd in de urine van veldrijder Toon Aerts het verboden anabole product letrozole aangetroffen. De UCI schorste hem prompt voor 2 jaar, tot 15 februari 2024.

Aerts en zijn entourage zochten radeloos naar een oorzaak voor deze positieve test. Had het te maken met contaminatie uit voeding? Dat Shari Bossuyt op exact dezelfde plaats op exact hetzelfde product positief had getest, voedde deze hypothese.



Maar voor het Antidopingtribunaal van de UCI konden Aerts en co deze of andere verklaringen niet hard maken. "Toon Aerts is er niet in geslaagd aan te tonen hoe het verboden product in zijn lichaam is gekomen", klinkt het.

Om die reden wordt het beroep van Aerts dan ook verworpen. Hij heeft nu 1 maand om in beroep te gaan bij het TAS.