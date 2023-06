Toon Aerts, renner op de strafbank én leerkracht: "Hier word ik als mens bekeken"

Tenzij hij toch nog strafvermindering krijgt, staat Toon Aerts nog tot 16 februari 2024 aan de kant. De crosser testte vorig jaar positief op Letrozole Metabolite en combineert zijn trainingen nu met een job in het onderwijs. "Hier word ik als mens bekeken", vertelt hij in Sportweekend.

"Ik voel me nog prof"

Op de start van het veldritseizoen is het nog enkele maanden wachten, maar ook deze campagne zal zonder Toon Aerts van start gaan. Tenzij de UCI alsnog de schorsing van de ex-Belgische kampioen vroegtijdig stopzet. Aerts' verhaal is intussen al in geuren en kleuren verteld: in januari 2022 werden bij een dopingcontrole sporen van Letrozole Metabolite teruggevonden, een verboden product. Hoewel de UCI erkent dat het om "niet-intentioneel" gebruik gaat, kreeg Aerts toch een schorsingsvoorstel van 2 jaar. Daar legt hij zich niet bij neer, maar voorlopig mag Aerts nog altijd niet koersen. "Of ik me nog prof voel? Eigenlijk wel", geeft hij toe in Sportweekend. "Ik volg mijn schema's nog." "Alleen komt er nu soms een feestje bij waar ik vroeger voor zou hebben afgezegd omdat ik rust nodig had. Die rust is er nu wat minder, ook omdat de school erbij komt."

Toon Aerts is als leerkracht aan de slag.

Als leerkracht lichamelijke opvoeding zit Aerts zijn schorsing uit. "De eerste dagen kende iedereen me op school vooral door wat er in de kranten was verschenen, maar eigenlijk werd er weinig over gesproken." "Het woord doping is wel gevallen, bij de leerlingen vooral achter de rug." "Maar als je merkt dat iemand de leerlingen aanspreekt en zegt dat het een erg verhaal is, dan doet dat iets met je. Dan word ik als mens bekeken, niet als een figuurtje dat in de boekjes staat."

"Verwijt naar mijn management is niet fair"

De dopingaffaire van Toon Aerts lijkt een verhaal waar de pechduivel flink wat in de pap heeft te brokken. "Verkeerde plaats, verkeerd moment", zegt de crosser zelf. "De controle was nog net binnen de periode waarin het product te vinden was. De hoeveelheid was zo laag dat de controle - die nu 's ochtends was gebeurd - 's namiddags niet meer positief zou zijn geweest." Als klap op de vuurpijl zit Shari Bossuyt nu in hetzelfde schuitje met een gelijkaardig verhaal. "Zo lijkt het mij duidelijk dat er ergens een foutje in het systeem zit. Als het zo moet zijn, dan is het maar zo. Maar het is spijtig dat het mij moet overkomen." Wie advocaat van de duivel speelt, merkt op dat 2 Vlaamse atleten met hetzelfde management betrapt werden op het product. Hoe groot is de factor "toeval"? Aerts hekelt de insinuaties: "Mijn management heeft me hard bijgestaan en geholpen. Dat zij dat verwijt krijgen, kan ik moeilijk een plaats geven. Het is niet fair."

De zaak van Shari Bossuyt maakt duidelijk dat er ergens een foutje in het systeem zit. Toon Aerts

Toon Aerts blijft zijn trainingsschema's volgen.

"Gewoon een leuk crossweekend hebben"