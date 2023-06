Toon Aerts steunt en helpt Shari Bossuyt: "Hopelijk dreigt voor haar niet mijn lot"

Toon Aerts en Shari Bossuyt delen hetzelfde management. Die ervaring is er dus. Allebei wijten ze hun positieve test aan een besmetting van buitenaf. Voor Toon Aerts was het nieuws van vandaag geen verrassing, schrijft hij op Twitter.



"Recent kreeg ik het nieuws te horen dat er een tweede slachtoffer van letrozole bekend is. Eigenlijk wist ik dat dit ging gebeuren en had ik er al voor gewaarschuwd tijdens mijn eigen aankondiging. Als dit mij kon overkomen, dan kan iedereen dit meemaken."



"Nooit heb ik risico's genomen met medicatie of supplementen die contaminatie zouden kunnen hebben. En toch geraak ik betrokken in een dopingdossier... Met deze wetenschap was het dus gewoon wachten op het volgende slachtoffer."

"We zijn een jaar later, ik zit nog steeds diep in de miserie, en daar is dan helaas het volgende geval. Ik kan me zo goed voorstellen wat Shari nu allemaal meemaakt."



"Dit zou niet mogen gebeuren! Nog een atleet, die ook een mens is, die met haar hele familie door een heel diep dal zal gaan. Zonder ook maar iets fout te hebben gedaan, net zoals ik en mijn familie!"



"De emoties bij mezelf zijn de laatste tijd naar een soort van woede gegaan, al probeer ik me er ook niet al te druk meer in te maken. Ik heb alles gedaan om mijn onschuld te bewijzen, maar veel verder kom ik niet. De dagen tikken weg, elke dag die om is, is een stapje. De dagen gaan traag, zeer traag. Nog steeds heb ik geen zicht op mijn toekomst als mens en renner."

"Momenteel vind ik steun op de school waar ik ben beginnen lesgeven. Leerlingen en collega's zien me als een normaal persoon, niet als een atleet in problemen. Ik hoop dat Shari ook snel wat houvast zal vinden in haar leven.



De lange periode dat ik al zit te werken aan het dossier, alles wat ik al geleerd heb over procedures, letrozole en alles wat erbij komt, zal ik aanreiken aan Shari, zodat haar hopelijk niet hetzelfde lot dreigt als mezelf."



"Geen twee zonder drie is het gezegde en ik vrees dat er nog slachtoffers gaan vallen... Het kan niet anders dan dat er nog atleten hun carrière door hun vingers zullen zien glippen, terwijl ze net zoals ik probeerden zo professioneel mogelijk te werken."



"Ik hoop dat er nu ook enkele instanties de problematiek onder ogen zien en meer info vergaren over wat er ons nu overkomt."



"Het leven van mezelf en mijn familie zal nooit meer hetzelfde zijn, laat dit alles niet voor niets zijn, maar laten we hierdoor acties ondernemen, zodat er na Shari en mezelf geen verdere slachtoffers meer vallen!"

