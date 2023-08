5 nummers om te volgen op het WK atletiek met o.a. nieuwe ster Hall, zelfzekere Lyles en eenzame Bol

De jaarlijkse hoogmis in de atletiek gaat vandaag van start. In meer dan 50 atletiekdisciplines worden er WK-medailles uitgedeeld. Maar welke nummers moet je zeker volgen? Wij vroegen het aan ons commentaarsduo Eline Berings en David Naert.

2.000 atleten uit meer dan 200 verschillende landen in 50 verschillende disciplines. Uit die overgrote lijst hebben Eline Berings en David Naert er een kransje mogelijke sleutelmomenten uit gepikt.

1. De sprintnummers

Beide commentatoren kijken reikhalzend uit naar wat de 36-jarige Shelly-Ann Fraser-Pryce ondanks haar leeftijd kan op de 100 meter. "Ze is een levende legende", gooit Berings met bloemen. "Sinds het WK van 2011, waar ze 4e werd, heeft de Jamaicaanse elke finale gewonnen. Behalve in Londen, want toen kreeg ze een kindje", rechtvaardigt Naert waarom Berings de loftrompet mag blazen. "Behalve de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (34) is de concurrentie veel jonger. Met Shericka Jackson (29) heeft ze een heel krachtvolle tegenstandster, met het jonge enfant terrible Sha'Carri Richardson (21) een heel lichte. Ze is meer een type Bolt of Powell", schatten de commentatoren de mededingers in.

De Jamaicaanse sprintbommen Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson.

"Bij de mannen kennen we de winnaar van 100 meter en 200 meter al, toch als we Noah Lyles mogen geloven", lacht Eline Berings. David Naert: "Op de 100 meter loopt hij in zijn hoofd 9"65, de tweede tijd ooit en op de 200 meter zou hij het al onwaarschijnlijke record van Usain Bolt breken."

Het is een beetje de trend van de Amerikanen deze zomer. Veel grootspraak en dan wel goed lopen, maar niet uitzonderlijk. Eline Berings

"Het is een beetje de trend van de Amerikanen deze zomer", ziet Berings. "Veel grootspraak en dan wel goed lopen, maar niet uitzonderlijk. En toch zie ik Lyles op de 200 meter wel dicht in de buurt van het wereldrecord komen."

"Op de 100 meter ligt het allemaal dichter bij elkaar. De snelste van het moment is de Brit Zharnel Hughes (9"83), gevolgd door de Keniaan Omanyala (9"84) en de Amerikaan Fred Kerley (9"88)."

"Het is ook al van 2003 met Kim Collins geleden dat er een niet-Jamaicaan won op dat nummer. Het lijkt erop dat er een einde aan die lange Amerikaanse reeks zal komen, want er zijn veel kapers van verschillende nationaliteiten op de kust."

De zelfverzekerde Amerikaan Noah Lyles tijdens het vorige WK.

2. Duels tussen Kipyegon en Hassan

"Dat zijn echt figuren om naar uit te kijken", begint David Naert als het over de lange afstandsnummers gaat. "Faith Kipyegon is dé ster van het seizoen tot nu toe met 3 wereldrecords op 7 weken tijd. Tegenover de Nederlandse Sifan Hassan, die nog maar 3 wedstrijden op de piste liep dit seizoen en er 2 van won." "Het is moeilijk inschatten wat dat gaat geven. De tijden van Kipyegon zijn outstanding en Hassan zal wellicht naast de 1.500 meter en de 5.000 meter ook de 10.000 meter lopen. Na succesrijke Spelen komt ze terug van een jaar van decompressie, maar ondertussen is de focus en de motivatie weer terug." "Als er iemand is die op een kampioenschap tot het gaatje kan gaan, zodanig dat het naar het extreme neigt, dan is het wel Hassan. Maar op papier is Kipyegon favoriet", besluit Berings.

Op 1500 m en de 5000 m komen Faith Kipyegon en Sifan Hassan elkaar tegen.

3. De 400 meter horden

Geen Sydney McLaughlin op het WK en dus heeft de Nederlandse Femke Bol het rijk ietwat eenzaam voor zich alleen op de 400 meter horden. "Daar is de enige vraag: hoe snel zal ze aan de finish zijn?", lacht Eline Berings.

De enige vraag die je kan stellen is: hoe snel zal Femke Bol aan de aankomst zijn? Eline Berings

"Haar Europees record ligt op 51"45, hoeveel zal ze eraf doen?", werpt Berings toch nog een andere vraag op. "Ze zal de horden en haar passen als bondgenoot moeten hebben, want van de concurrentie zal het niet komen. In elk ander nummer loop je in niemandsland met zo'n voorsprong." "Bij de mannen is Karsten Warholm de te kloppen man", vervolgt David. "Zijn overwicht is niet zo groot. Daar geldt het verhaal van de top 3 aller tijden, met Rai Benjamin en Alison Dos Santos, die toevallig in dezelfde generatie tegen elkaar uitkomen."

Femke Bol op de Diamond League van Lausanne vorig jaar.

4. Kampnummers met Duplantis als blikvanger

"Daar is de vedette te vinden bij het polsstokspringen, Mondo Duplantis. En voor de rest moeten we er ook niet te veel woorden aan vuilmaken", is David Naert duidelijk. "Het is niet het beste seizoen voor de Zweed. Maar geen goud voor hem, dat zou een ware verrassing zijn", legt Berings de lat.

Spannender gaat het zijn in het hoogspringen. Zowel bij de mannen, als de vrouwen. David Naert

" Spannender gaat het zijn in het hoogspringen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen", ziet Naert. "Titelverdediger en olympisch kampioen Mutaz Barshim is net op tijd in topvorm." "Maar ik kijk vooral uit naar JuVaughn Harrison. De Amerikaan sprong in Londen 2 m 35, exact 1 centimeter minder hoog dan Barshim. Hij heeft ook een heel attractieve springstijl. Het kan dus een spannende ontknoping worden." "En ook bij de vrouwen is er niet iemand die er met kop en schouders bovenuit steekt. Ze zijn dit seizoen met z'n drieën over de 2 meter gegaan: de Australische Nicola Olyslagers, de Oekraïense Jaroslava Mahoetsjich en haar landgenote Iryna Herashchenko. Het ligt daar bijzonder dicht bij elkaar."

Mondo Duplantis.

5. De zevenkamp met Anna Hall

"Ik verwacht dat zij dé ster van het WK zal worden", opent Eline Berings haar betoog over Anna Hall. "Ik zie ze ver boven de 7.000 punten uitkomen, ze kan dus wel eens 2e aller tijden worden." "Ze heeft ook een profiel om naar het wereldrecord te gaan. Hall is helemaal anders dan Thiam, veel sneller vooral."

Hall is iemand die atletiek terug op de kaart zal zetten. We hebben geklaagd dat we te weinig échte sterren in de atletiek hebben, maar met Anna Hall hebben we eindelijk weer de full package. Eline Berings

"En het is ook een charismatische figuur om te volgen. Dat is wat de atletiek nodig heeft. Ze is heel vrolijk, lacht veel en entertaint het publiek. Echt iemand die atletiek terug op de kaart zal zetten."

"We hebben erover geklaagd dat we te weinig van die échte atletieksterren hebben, maar met Anna Hall hebben we eindelijk terug de full package."

"Ze deelt ook veel op sociale media, onder andere haar mentale voorbereidingen: van persoonlijke peptalks tot werkpuntjes. Heel interessant om te zien." "Extra jammer dat Nafi Thiam er niet zal zijn, want dit had een topduel kunnen zijn", rondt David Naert de voorbeschouwing af.