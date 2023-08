Teleurstelling groter dan schade bij Van der Poel: "Pakt euforie van wereldtitel wat weg"

"Mijn voorwiel schoof weg, het was mijn eigen fout", gaf Mathieu van der Poel eerlijk toe na zijn val in de eerste ronde van het WK. "Ik ben best wel pissig op mezelf."

Dat Van der Poel op dezelfde kant viel als tijdens de wegrit, "deed zeker geen deugd", vertelde hij. "De klap kwam aan. Maar de teleurstelling is groter dan de fysieke schade."

"Het is gewoon echt zonde. Ik voelde me er best wel klaar voor en ik voelde me ook beter worden naarmate de wedstrijd naderde. Ik was ook vrij goed weg."

"Ik heb vorige week nog als troost, maar het pakt een beetje de euforie weg en dat is zonde."

Over de Spelen van Parijs wou Van der Poel nog niet te veel nadenken. "Ik moet het even laten bezinken. Maar ik zal er kracht uit putten en het tegendeel bewijzen. Ik wil zeker niet stoppen met mountainbiken. Ik heb deze week weer ondervonden hoe leuk ik het wel niet vind."