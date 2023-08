BEKIJK: Boven de wolken en zelfs bij Dancing Dimi: Australische ontlading na penaltythriller gaat wereld rond

En of de Australiërs in de wolken waren. De nationale ploeg verzekerde zich na een ware penaltythriller van de halve finales op het WK voetbal voor vrouwen. Een ontlading die zelfs op het vliegtuig even voor turbulentie zorgde en tijdens een wedstrijd van Dancing Dimi (in Wollongong) de nodige decibels opleverde. Bekijk de beelden hieronder.