Marlen Reusser na opgave in WK-tijdrit: "Ik heb nood aan een pauze, ik ben geen machine"

Marlen Reusser kwam gisteren als een van de favorietes aan de start van de WK-tijdrit in Schotland.

De Zwitserse reed de wedstrijd niet uit. Ze stapte van haar fiets en barstte in tranen uit langs de weg.

"Ik heb moeten opgeven", begint Reusser haar verhaal. "Niet vanwege een mechanisch probleem, het lag aan mezelf."

"Dit was mijn 7e deelname aan het WK. Mijn hele leven draait rond de fiets en daar houd ik van. Maar het kost me ook veel energie", vertelt ze.

Reusser boekte de voorbije weken zeges in de Tour de Suisse, in het Zwitserse kampioenschap en in de Tour. Het seizoen begon met winst in Gent-Wevelgem.

"2023 was een groots jaar voor mij, tot de Ronde van Zwitserland. Ik heb die koers gewonnen, maar moest me meteen concentreren op de Tour die voor de deur stond."

"Ik kreeg de tijd niet om op adem te komen en na de Tour kwam het WK eraan. Van mijn zeges heb ik niet kunnen genieten."