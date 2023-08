Kan ook Thibau Nys op WK profiteren van "veldritparcours"? "Onzin! We zitten niet op crossfiets"

Zeker wanneer hij de wegrit van de elite mannen zag, zal hij in zijn handen gewreven hebben. Nys is het als veldrijder gewoon om veel te draaien en te keren in een korte tijdspanne, toch?

Al ziet onze landgenoot ook voordelen aan het lokale rondje. "Het is een zwaar parcours, waar ik mijn ding wel zou moeten kunnen doen."

"Al zal het zeker niet evident worden. Ik voorspel een zeer nerveuze wedstrijd. Je zal moeten koersen om in koers te blijven. Bij de beloften is een wedstrijd altijd wat minder gecontroleerd. Het zal oorlog zijn. Ik heb al even geen beloftekoers gereden, dus zal het in het begin zeker wat aanpassen zijn."



Na enkele ronden zou de hemel wel moeten opklaren voor Nys. "Het ideale scenario is inderdaad dat er een selectere groep overblijft. We zullen natuurlijk moeten zorgen dat we die slag dan niet missen."



De Belgische kopman spreekt duidelijk in meervoud. Zo heeft Nys met Alec Saegaert zaterdag nog een sterke Belg naast zich. "We zullen elkaar zeker helpen waar het kan, maar deze wedstrijd zal toch vooral overleven worden. Ik zal dus ook vooral zelf mijn plan moeten kunnen trekken."



Nys krijgt dan ook de stempel van topfavoriet op zijn vel gedrukt. "Waarom? Omdat ik de laatste jaren wat naamsbekendheid heb verworven, denk ik. Ik ben de enige die op profniveau twee overwinningen heeft geboekt. Maar dat maakt het zeker niet minder evident."