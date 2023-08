Axel Merckx over partner en wereldkampioene Chloé Dygert: "Ze kan nog beter worden"

"Het is eens iets anders, hé", lachte Axel Merckx nadat Chloe Dygert haar regenboogtrui had ontvangen. "Ik heb al renners als wereldkampioen gehad, maar dit..."

"Ik ben zeer blij voor Chloé. De laatste jaren waren zwaar, fysiek en mentaal. En ze is de voorbije dagen echt ziek geweest."

"Als je dan nog wint, maakt dat de zege des te mooier. We zijn deze week door alle emoties gegaan: tranen, hoop en terug."

"Chloé moet nu gezond blijven en dit is hoopgevend voor de toekomst", zegt Merckx over de stappen die ze nog kan zetten. De carrière van de Amerikaanse stond stil na een horrorsmak in 2020.