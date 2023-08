Rijdt Mathieu van der Poel dit seizoen nog een wegkoers? De kersverse wereldkampioen twijfelt nog, maar zijn regenboogtrui zal binnenkort in zijn postbus belanden. De ploeg van Van der Poel prikkelde al met een filmpje van zijn toekomstige uitrusting. Een extra duwtje in de rug om toch nog te koersen in 2023?