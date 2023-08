Van der Poel achterna: thuisrijder Ethan Vernon gaat hard onderuit en knalt dan naar wereldtitel in afvalling

Schotland staat stilaan synoniem voor spektakel. Niet enkel op het WK wielrennen op de weg worden heroïsche prestaties geleverd, ook bij het baanwielrennen geniet het publiek met volle teugen. In de finale van de afvalling knalde de Brit Ethan Vernon hard tegen de vlakte om enkele ronden later zijn triomf te vieren. Een tafereel dat bekend in de oren klinkt bij alerte wielerfans.