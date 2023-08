Schotse organisatie eist protestactie, die WK 50 minuten kaapte, op: "Schande dat INEOS team mag sponsoren"

Opschudding op 192 kilometer van de finish in Glasgow: het WK bij de profs werd stilgelegd door een protestactie. Demonstranten hadden zich vastgeplakt op de weg en hinderden de renners. De kopgroep en het peloton moesten voet aan de grond zetten. Pas na een pauze van zo'n 50 minuten kon er weer gekoerst worden. Ondertussen eiste de groepering "This is Rigged" de actie op en laat het twee actievoerders aan het woord.

Op de smalle Schotse wegen stond de organisatie machteloos. 4 activisten bezetten een deel van de weg.



Eerst moest de kopgroep halt houden, daarna het peloton. Daar vielen vele renners uit de lucht door de afwezigheid van oortjes. "Dit kan een tijdje duren", liet de organisatie weten. De renners zouden wel kunnen passeren, maar voor de volgwagens is er een groter probleem. "Vooral voor de kopgroep is dit vervelend, want hun ritme is nu onderbroken", zei analist Jan Bakelants. De organisatie liet alvast weten dat de race niet ingekort wordt. Het oponthoud duurde 50 minuten.

Ondertussen eiste de Schotse groepering "This is Rigged" (dit is gemanipuleerd, red.) de actie op. De organisatie tekende vooraf de motivering van twee demonstranten op. Onder meer de 28-jarige Rebecca komt aan het woord: "Als transvrouw wordt mij verteld dat ik niet welkom ben op de piste door de UCI, terwijl ze op hetzelfde moment wel een petrochemisch bedrijf een ploeg laten rijden. Dat toont dat ze niet bekommerd zijn om mensen. Ik stap naar voren om deze hypocrisie te benoemen en voor een betere toekomst te staan."

Het is een belediging voor de wielergemeenschap en de mensen van Schotland. Een van de protesteerders

Ook de 21-jarige Cat spreekt zich uit: "Het feit dat INEOS (een Brits chemiebedrijf, red.) een team mag sponsoren in een race rond de Campsie Fells (een heuvelrug in Schotland, red.), waar vorige maand nog bosbranden waren, is een schande. Het is een belediging voor de wielergemeenschap en de mensen van Schotland."