Braziliaan Avancini wint marathon mountainbike op WK, Wout Alleman is 12e

De 34-jarige Henrique Avancini, die tot dusver een vrij anoniem seizoen achter de rug had, reed zich in de marathon wel nadrukkelijk in de kijker. Hij zette voortdurend veel druk en reed in de laatste ronde weg van zijn enige overgebleven gezel, Lukas Baum.

Avancini kwam na een wedstrijd van 96 kilometer en ruim 3.000 hoogtemeters uiteindelijk aan de finish met 28 seconden voorsprong op de Tsjech Martin Stosek . Die veroverde zilver, de Duitser Lukas Baum moest tevreden zijn met brons.

Onze landgenoot Wout Alleman, Europees kampioen marathon, moest een hele wedstrijd achtervolgen en werd twaalfde op iets meer dan 5 minuten. Jochen De Vocht kwam als 60e over de finish. De Nieuw-Zeelandse titelverdediger Sam Gaze kwam niet aan de start.