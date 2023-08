Adrie van der Poel keek met verwondering naar WK: "En hoopte vooral dat Mathieu zijn fiets niet kapot was"

"Ik heb met veel verwondering zitten kijken naar wat de renners ons voorgeschoteld hebben", zegt Adrie van der Poel na een hoogdag voor zijn zoon.

"Ik ben geen voorstander van dit soort parcours, maar het leverde spektakel op. En de beste renners, die het meest genoemd werden, zaten vooraan."

Op dat parcours – dat bol stond van draaien en keren – zag hij Mathieu van der Poel op een groot scherm onderuit schuiven. "Dat zijn fiets maar niet kapot was", vertelt zijn vader over zijn eerste reactie.

"Hij schoof wel, dat is ook niet bepaald aangenaam op dit soort asfalt. Dat blijkt ook achteraf. Al kroop hij snel weer op de fiets en had hij zijn ritme weer te pakken nadat hij zijn schoen gerepareerd had."