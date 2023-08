Tom Meeusen springt weer het veld in: "Bij Marc Herremans kan ik niet in een hoek kruipen"

"Ik heb de sport een tijd niet gevolgd, maar in de fietswinkel waar ik werkte, kwamen er regelmatig klanten over de vloer die graveltochten of gran fondo's reden. Beetje bij beetje begon het te kriebelen."

"Als het met Marc niet lukt, lukt het met niemand"

De gewezen triatleet Marc Herremans is de juiste man op het juiste moment voor Tom Meeusen.

"Als het met hem niet lukt, lukt het met niemand meer", stelt de 34-jarige veldrijder en winnaar van Wereldbekercrossen (Kalmthout in 2010 en Nommay in 2014).

"Ik keer terug het veld in met hangende pootjes", geeft hij toe. "Mentaal ben ik nooit de sterkste geweest. Dat heeft me zeker mooie prestaties gekost."

"Ook nu vraag ik me af: "Ik heb de handdoek gegooid. Hoe gaan ze over mijn comeback denken?""

Enter Herremans. "Hij tekent niet alleen goede trainingen uit, Marc is ook mentaal ijzersterk. Precies wat ik nodig heb."

"Bij hem zal ik de kans niet krijgen om mijn kop te laten hangen of om in een hoek te kruipen", beseft Meeusen, die nu samen met Jens Adams een team vormt.

"We komen allebei uit dezelfde streek. En Jens koestert dezelfde passie. Allebei zetten we het veldrijden voorop. Een uitgebreid zomerprogramma rijden we niet, de cross staat op 1."

Zijn eerste crossen in bijna een jaar rijdt Meeusen op 9 en 10 september in Duitsland. In eigen land maakt hij normaal gezien zijn comeback in de Be-Minecross van Beringen (op 8 oktober).