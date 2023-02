Jens Adams is vanaf 1 maart renner, coach en kinesist bij Athletes For Hope-project

De voorbije 3 jaar was Jens Adams veldrijder bij zijn eigen eenmansploeg. "Ik zag dat een beetje als mijn eigen bedrijfje", zegt Adams. "Ik moest zelf sponsoren zoeken zodat ik mijn loon, materiaal en stages kon financieren."

Vanaf 1 maart is dat allemaal niet meer aan de orde. Dan ruilt Adams zijn eenmansploeg voor het Athletes For Hope-project van Marc Herremans,

"Marc is al enkele jaren mijn coach en hij had de droom om mij in zijn ploeg te hebben", licht Adams zijn keuze toe.

Athletes For Hope is geen specifieke veldritploeg. Het is een team waar zowel triatleten als veldrijders en BMX'ers aan de slag zijn.

"Bij mij blijft veldrijden de prioriteit. Maar in de zomer wil ik ook meedoen aan gravelraces en enkele keren in actie komen in de Wereldbeker mountainbike."