Robert Stannard pleit onschuldig voor dopinginbreuken, maar mag wel WK niet rijden

Zoek zondag niet naar Robert Stannard, de 24-jarige Australiër, op het WK in Glasgow. De renner van Alpecin-Deceuninck werd gisteren voorlopig geschorst wegens inbreuken op de antidopingregels van de UCI in 2018 en 2019. "Ik heb nooit bewust gebruikgemaakt van een verboden substantie", verzekert Stannard, die in beroep gaat.