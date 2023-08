Alpecin-Deceuninck meldt dopinginbreuk Robert Stannard in 2018 en 2019: "Pas in 2022 bij onze ploeg"

Veel meer is er nog niet over de zaak met de Australisch-Nieuw-Zeelandse renner geweten. Alpecin-Deceuninck bracht het nieuws naar buiten in een kort statement. "We hebben juist akte genomen van het feit dat de UCI meent dat Robert Stannard in 2018 en 2019 een inbreuk op de antidopingregels heeft gepleegd."



Waarover het gaat, is niet duidelijk. Maar Alpecin-Deceuninck stelt duidelijk dat het niets met de zaak te maken heeft. "Stannard kwam bij het team op 1 januari 2022 voor een contract van 2 jaar, dat eind dit jaar afloopt."



"De data van deze specifieke gevallen gaan terug tot 2018 en 2019, meer dan 4 jaar geleden en meer dan 3 jaar voor de komst van Stannard bij ons team."



Het team van de broers Roodhooft respecteert de beslissing van de UCI. "En we zullen ernaar handelen." Dat betekent dat ze de renner voorlopig op non-actief zetten.



"We zullen ons ook laten informeren door de renner, zijn management en de UCI." De ploeg onthoudt zich van verdere commentaar "tot we volledige duidelijkheid hebben gekregen van de 3 bovengenoemde partijen".



Stannard zit ook in de selectie voor Australië voor het WK wielrennen van nu zondag in Glasgow.