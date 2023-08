Abu Dhabi mag het WK wielrennen organiseren in 2028

Het is de tweede keer dat het wereldkampioenschap wegwielrennen in het Midden-Oosten zal plaatsvinden. Eerder was de Qatarese hoofdstad Doha gastheer in 2016.

Tom Boonen werd toen derde bij de mannen elite, de wereldtitel was voor de Slovaak Peter Sagan. Hij veroverde er zijn tweede van drie opeenvolgende wereldtitels.

Volgend jaar wordt in Zürich om de regenboogtruien gereden, het jaar erop is de wereldtitelstrijd voor het eerst in Afrika, in Rwanda. In 2026 is het Canadese Montréal gastheer, in 2027 vindt het tweede 'Super-WK' plaats in de Franse regio Haute-Savoie, in de Alpen.