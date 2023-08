Twee speeldagen schorsing dreigen voor Charleroi-speler Stulic na drieste tackle op Ricca

In de zestiende minuut van Charleroi-OH Leuven gingen zowel Ricca als Stulic voor de bal ter hoogte van de middenlijn. De aanvaller van Charleroi leek geen slechte intenties te hebben, maar raakte de verdediger van OHL na een wilde tackle vol op het achterbeen.

Scheidsrechter Nathan Verboomen twijfelde niet en stuurde Stulic, die zich wel meteen excuseerde, naar de douches.

Het Disciplinaire Comité (DCP) leidde uit de beelden af dat Stulic bewust de keuze maakte om een tackle in te zetten, die blessurerisico inhield voor Ricca. Tegelijk erkent het comité wel dat de 22-jarige speler geen agressieveling is.

Dat twee voormalige scheidsrechters in de media lieten optekenen dat ze het niet eens waren met de rode kaart, zoals Charleroi op zitting had aangebracht, nam het Comité niet mee in rekening.

Charleroi had gevraagd om geen schorsing, of hoogstens één met uitstel op te leggen, maar daar volgde het DCP niet in.

Het in het gevaar brengen van de fysieke integriteit van een tegenspeler levert Stulic twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete op.

Zowel de speler als Charleroi kunnen wel nog in beroep gaan tegen die straf. Als dat gebeurt, wordt de zaak vrijdag door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal behandeld.

Charleroi speelt op speeldag 2 op het veld van Cercle Brugge.