Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini moet afzeggen voor het WK: "Een zware klap"

Elisa Longo Borghini heeft nog altijd last van een huidinfectie, die haar eerder deed opgeven in de Tour de France Femmes.

"Elisa lijdt aan een huidinfectie aan de bovenkant van de linkerdij. De symptomen veroorzaken pijn en koorts, die haar nog steeds in bed houden", meldt haar ploeg Lidl-Trek.

De ex-winnares van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is uiteraard ontgoocheld over het missen van het WK.

"Ik kan nauwelijks de woorden vinden om mijn huidige gemoedstoestand uit te drukken", reageert Longo Borghini.

"Mentaal is het een zware klap. Mijn opgave in de Tour was al een enorme teleurstelling, want ik had het gevoel dat ik een geweldige finale in de benen had."

"Ik zal duimen voor mijn teamgenoten", sluit de Italiaanse af.