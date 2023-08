AG2R-Citroën zet Alex Baudin (22) voorlopig aan de kant na tramadolgebruik

Een dag na de sanctie door de internationale wielerbond kwam AG2R Citroën Team met een korte mededeling: "AG2R Citroën heeft kennis genomen van de beslissing van de UCI om Alex Baudin te diskwalificeren voor de Giro d'Italia, nadat de aanwezigheid van tramadol bij de renner na de 17e etappe van de Giro ontdekt was", klinkt het in het persbericht.



"De ploeg is een van de oprichters van de Mouvement pour un Cyclisme Crédible (MPCC, de beweging voor een geloofwaardige wielersport) en pleit voor de beoefening van de wielersport in overeenstemming met sterke ethische regels, waarbij de reglementen van de UCI en MPCC strikt nageleefd moeten worden."



Het tramadolgebruik is een overtreding van de medische regels van de UCI, maar het is geen overtreding van het antidopingreglement. De pijnstiller staat sinds 2019 op de zwarte lijst van de UCI, maar is pas vanaf 1 januari 2024 verboden door het Wereldantidopingagentschap WADA.