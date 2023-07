Nederlandse BNXT-topclub Groningen is failliet: "Een inktzwarte dag"

De donkeren wolken pakten zich al aan het einde van het BNXT League-seizoen samen boven Donar Groningen.

Begin juni kwam er een onheilspellend persbericht, waarin de club bekende dat er een flink gat in de begroting geslagen was. De club schoof de schuld vooral in de schoenen van de voormalige penningmeester die "in een parallelle werkelijkheid leefde".

De voorbije weken ging Donar in gesprek met de schuldeisers en werden extra financiële middelen gezocht, onder meer door een crowdfunding. Dat er in recordtempo liefst 700.000 euro opgehaald werd, deed de hoop groeien dat de traditieclub het hoofd boven water zou kunnen houden.

Maar vandaag heeft Donar bekendgemaakt dat het toch geen andere uitweg ziet dan de boeken neer te leggen. Het was de Nederlandse belastingdienst die de 7-voudige kampioen finaal kopje-onder duwde, met een naheffing van 1,6 miljoen euro en een njet tegen het afbetalingsakkoord met de schuldeisers.

"Het is een inktzwarte dag. We beseffen maar al te goed wat dit faillissement betekent voor iedereen die de afgelopen zijn steun en medewerking aan een akkoord met de schuldeisers had toegezegd", klinkt het bij de club.

"Deze beslissing is helaas noodzakelijk en geeft op zeer korte termijn de meeste zekerheid voor een solide route naar een duurzame toekomst", hint Donar naar een mogelijke doorstart. Op dat vlak heeft de club wel enige ervaring. In 2002 én 2008 maakte Donar al eens een doorstart na een faillissement.

Wat de gevolgen zijn van deze beslissing voor de BNXT League is op dit moment nog niet duidelijk. Een tijdje geleden raakte al bekend dat Apollo Amsterdam geen BNXT-licentie kreeg voor volgend seizoen. Zonder Donar zouden er maar 8 Nederlandse clubs overblijven in de Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie.