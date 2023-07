El Clásico ontgoochelt nooit: zware 3-0-zege voor Barcelona, potjes koken over na drieste tackle De Jong

Net zoals heel wat andere ploegen haspelen ook FC Barcelona en Real Madrid een Amerikaanse oefentournee af ter voorbereiding van het nieuwe seizoen.



Vannacht stonden de Spaanse giganten in Dallas ook voor het eerst tegenover elkaar. Meer dan 82.000 toeschouwers zagen Xavi en Carlo Ancelotti meteen hun sterkste elftallen tussen de lijnen brengen.



Na amper een kwartier spelen, opende Ousmane Dembele de score na een knap ingestudeerde vrije trap. Vinicius kreeg twee minuten later vanaf de stip de uitgelezen kans om de bordjes gelijk te hangen, maar trof de lat.



Kort voor de rust gingen de poppetjes plots aan het dansen toen Frenkie de Jong zwaar doorging op de enkels van Jude Bellingham. Zoals het een echte Clásico betaamt, volgde er ook het nodige getrek en geduw. De Jong ontsnapte met geel.



In een gelijk opgaande tweede helft trof Real nog vier keer het doelhout, waarna Barça-invallers Fermin Lopez en Ferran Torres in het slot nog voor de zware 3-0-cijfers zorgden.