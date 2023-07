Lotte Kopecky wil nu "tijdrit van haar leven" rijden: "En ik voel me goed bij deze ploeg"

Het was nota bene Demi Vollering die een compleet uitgeputte Lotte Kopecky aan de finish op de Tourmalet opving. De gele trui viel haar opvolgster in de armen.

Wat was haar prestatie indrukwekkend. "Euh, ja... Geen idee. Ik heb het zelf niet gezien, ik heb het alleen gevoeld", lachte ze na het podium.

"Ik heb mezelf toch wel verbaasd. Het plan was om zo lang mogelijk aan te haken en zo hopelijk de rest nerveus te krijgen en Demi in een zetel te zetten. Maar ik had nooit verwacht dat ik er zo lang bij zou blijven."

Kopecky heeft afgezien. "Die laatste 3 kilometer was er te veel aan. Maar ik gaf alles. Ik sta nu 4e, maar het was vandaag zonder enige druk of verwachtingen. Ik ga morgen met dezelfde mentaliteit van start."

"Het podium zou enorm mooi zijn en ik probeer de tijdrit van mijn leven te rijden. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet."

"Ik ben niet naar deze Tour gekomen om op het podium te eindigen. Ik zal er mijn slaap niet voor laten, maar uiteraard geef ik het beste van mezelf."

Kopecky staat in de stand 4e op 7 seconden van Annemiek van Vleuten.

