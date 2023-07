Annemiek van Vleuten blijft sportief: "Teleurgesteld, maar ik kan mezelf niets verwijten"

Op de Aspin viel ze al aan. "Achteraf bekeken had ik dat misschien beter niet gedaan, maar het was een goed plan."

"Ik had geen topdag, maar ook op een topdag had ik Demi niet geklopt", zei ze eerlijk. "Zij was van een ander niveau. Gefeliciteerd. Ik was niet goed genoeg."

Ik heb er alles voor gedaan en ik stuit op een tegenstander die beter is en zelf had ik niet mijn beste dag.

"Voor mij was het te zwaar, Demi had nog overschot. Ik voelde me nog best oké toen ze aanviel en ik koos voor mijn eigen tempo, maar daarna voelde ik dat alle kracht uit mijn benen was."

Van Vleuten heeft van niets spijt. "Zo'n aanval op de Aspin past ook bij mij. Ik koers graag en ik houd niet van afwachten."

"Demi was veel beter, maar natuurlijk ben ik wel teleurgesteld. Ik hoopte om deze Tour te winnen, maar ik kan mezelf niets verwijten."

"Ik heb er alles voor gedaan en ik stuit op een tegenstander die beter is en zelf had ik niet mijn beste dag."

"Daar moet je dan vrede mee nemen. Ik ga teleurgesteld slapen, maar ik hoef mezelf niet voor de kop te slaan."