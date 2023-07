Max Verstappen kookt van woede: "P10? Kan me geen f*ck schelen!"

Ei zo na waren de kwalificaties voor Max Verstappen al na twee reeksen afgelopen. De wereldkampioen flirtte met de uitschakeling, hij wist zich pas als 10e en laatste te plaatsen voor de derde en beslissende sessie.

"Ik had gewoon twee snelle rondes moeten rijden, zoals ik zei", foeterde hij over de boordradio.

Verstappen had zich wel geplaatst. "Dat kan me geen f*ck schelen. We waren P10", antwoordde hij.

Na de derde sessie kon Verstappen weer lachen. Hij had iedereen naar huis gereden en de snelste tijd van de dag op de tabellen gezet.

De WK-leider excuseerde zich meteen bij zijn ingenieur Gianpiero Lambiase, GP voor de vrienden.

"Sorry dat ik zo tekeer ging, Gianpiero", sprak Verstappen.

"We raken er langzaamaan gewoon aan", antwoordde GP.