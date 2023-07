BEKIJK: Verstappen zet verbluffende ronde neer, maar de pole op Spa-Francorchamps is voor Leclerc

In Q3 liep alles naar wens voor de Nederlander, die Francorchamps zijn lievelingscircuit noemt. In zijn allerlaatste poging zette Verstappen de puntjes op de i. Hij ging maar liefst 8 tienden sneller dan de nummer 2, Ferrari-rijder Charles Leclerc.

Beetje bij beetje droogde het asfalt op, toch haalde Max Verstappen de laatste kwalificatiesessie met de hakken over de sloot. In Q2 wiste de wereldkampioen pas de 10e chrono neer te zetten.

Max Verstappen: "Ik kan de race winnen"

"Ik had erg veel geluk met mijn 10e plaats in Q2", beseft Max Verstappen. "Het circuit was aan het opdrogen. Ik vertrouwde het nog niet om voluit te gaan."

Dat deed hij wel in Q3, de derde en beslissende kwalificatiesessie. "Ik heb meer risico genomen en ben wat harder gegaan", legt Verstappen uit.

Zondag duikt hij vanuit 6e startpositie La Source in. "We kunnen de race winnen", gelooft de halve Belg, die opgegroeid is in Limburg.

"Maar laat ons eerst zien wat voor een race we zaterdag krijgen, in welke condities."

Zaterdag staat om 16.30 uur een sprintrace op het programma in Spa-Francorchamps. De top 8 verdient WK-punten.