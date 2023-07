Wat met Belgische GP na 2024? "F1 met Spa is parfum, F1 zonder Spa is eau de cologne"

De populariteit van de Formule 1 is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en iedereen wil zijn graantje meepikken.

Traditionele GP's moeten opboksen tegen heel wat nieuwe kandidaten die met zakken geld gooien om een plekje op de kalender te bemachtigen.

Spa-Francorchamps vecht elk jaar voor overleving en blijft voorlopig overeind. Er is ook al zekerheid over 2024.

"Er zijn veel kandidaten en er zijn weinig plaatsen op de kalender", legt circuitdirecteur Vanessa Maes uit. "We zijn al heel tevreden met de zekerheid voor 2023 en 2024."

Maar wat brengt de toekomst? "Na deze GP voeren we de gesprekken. We laten dit niet los."

Er zijn geruchten over een alternering met de GP van Zandvoort. Het ene jaar in België, het volgende jaar een GP in Nederland.

Maes: "De F1 evolueert heel snel. Wie kan zeggen wat er over 2 jaar zal gebeuren, is een straffe kerel. Ik kan dat zelf niet zeggen."

"We willen de F1 hier elk jaar ontvangen. Veel mensen leven hiervan. Ja, er zijn investeringen en steun nodig van de Waalse regering, maar het rendement is er. Het is de moeite waard."

(lees voort onder de video)