Wissel van de wacht: motorcrosser Liam Everts volgt Lucas Coenen op bij Husqvarna

Nog een spraakmakende Belgische transfer in de motorcrosswereld. Liam Everts verlaat de renstal van KTM voor Husqvarna in de MX2, de wachtkamer voor het MXGP-kampioenschap, zo maakte zijn toekomstige renstal dinsdag bekend. Hij volgt er landgenoot Lucas Coenen op.

De twintigjarige Everts komt bij Husqvarna in het team van de Nederlandse wereldkampioen Kay de Wolf terecht.

Eerder raakte bekend dat Lucas Coenen, net als Everts een toptalent en op amper zeventienjarige leeftijd al vicewereldkampioen in de MX2, de omgekeerde beweging maakt en vanaf volgend seizoen uitkomt voor KTM, maar dan reeds in het MXGP-kampioenschap.

Everts sloot het seizoen af op de vierde plaats. De zoon van motorcrosslegende Stefan Everts moest verstek laten gaan voor de slotmanche in Spanje.

Twee weken eerder, na een contact met Lucas Coenen, was hij zwaar ten val gekomen tijdens de GP van China en daarbij brak hij een nekwervel. "We zullen zien hoe het gaat eens ik terug op de motor zit", vertelde Everts dinsdag in een mededeling van Husqvarna Factory Racing.

"We zullen het stap voor stap moeten aanpakken. Het neemt niet weg dat ik blij ben met mijn overstap naar Husqvarna en deze nieuwe uitdaging. Hier breekt een nieuw hoofdstuk in mijn carrière aan."