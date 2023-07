Italië en Turkije dienen gezamenlijke kandidatuur in voor organisatie Euro 2032

Sinds 2021 mogen geïnteresseerde landen zich bij de UEFA kandidaat stellen voor de organisatie van de EK's in 2028 en 2032. Turkije, dat in het verleden al meermaals naast de organisatie van grote voetbaltoernooien greep, diende voor beide edities een kandidatuur in.

Wat betreft het EK in 2028 lijken de Turken achter het net te vissen. Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) zou in polepositie liggen om dat EK binnen te halen.

Engeland organiseerde eerder al het WK van 1966 en Euro 1996, terwijl heel wat wedstrijden van EURO 2020 op Wembley en in Hampden Park gespeeld werden. Ook het EK vrouwenvoetbal van vorig jaar werd in Engeland georganiseerd. Het gastland ging daarin met de Europese titel aan de haal.

Wat betreft het EK van 2032 leek Turkije concurrentie te krijgen van Italië, dat zich eveneens kandidaat stelde. Nu werd er beslist om van beide kandidatuurstellingen één gezamenlijk bid te maken.

"UEFA bevestigt dat het van de Italiaanse Voetbalfederatie FIGC en de Turkse Voetbalbond TFF een aanvraag heeft gekregen tot gezamenlijke kandidatuurstelling", klinkt het in de mededeling.

Op 10 oktober stemt het Uitvoerend Comité van de UEFA over de toewijzing van beide toernooien. Het eerstvolgende EK wordt komend jaar in Duitsland afgewerkt.