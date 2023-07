Huldenberg organiseert BK wielrennen in 2029: "Het is eens wat anders dan het vlakke Vlaanderen"

Op de laatste Raad van Bestuur van de Belgische wielerbond werd de organisatie van het BK van 2029 toegekend aan Huldenberg, een gemeente die ten zuidwesten van Leuven ligt.



Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD) is uiteraard tevreden. "Eigenlijk hebben we in 2026 al een BK in Huldenberg, voor de elite zonder contract en de beloften. Daarna volgen ook nog de nieuwelingen en junioren. Er zijn dus van 2026 tot 2029 BK's in Huldenberg."

Wie ooit al eens in Vlaams-Brabant heeft gefietst, die weet: dat wordt klimmen. "Het is eens iets anders dan het vlakke Vlaanderen, niet?", verwijst Vangoidtsenhoven naar de recente vlakke BK's.

"Hier is het behoorlijk pittig. We hebben onder meer de WK-lus en ook de Brabantse Pijl passeert hier. En we hebben uiteraard de iconische Smeysberg."

Die Smeysberg lokte een massa volk tijdens het WK in Leuven. "De taferelen die we toen gezien hebben ... Dat nodigt uit om hier koersen te organiseren."