Broers Roodhooft kleuren nu ook Tour bij de vrouwen: "Komen in de buurt van ons succes bij de mannen"

1 dagje bollen en een ritzege voor Yara Kastelijn, 1 dagje bollen en bijna een ritzege voor Julie Van De Velde. De Tour de France Femmes is nog maar 4 ritten ver, maar Fenix-Elegant heeft de koers al behoorlijk kleur gegeven.



Manager Philip Roodhooft is vooral tevreden dat zijn team er met een kleiner budget toch in slaagt om boven zijn gewicht te vechten, net zoals ze met hun mannenploeg eerder deden.

"Vergelijk het met Cofidis dat een etappe wint in de Ronde bij de mannen. De vreugde is dan ook navenant."

Alpecin-Deceuninck draait met onder meer Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen al een tijdje mee onder de topploegen. Dat is ook het doel voor Fenix-Elegant.



"Het is onze bedoeling een vergelijkbare vrouwenploeg uit te bouwen. Bij de mannen heeft dat ook een aantal jaar geduurd."

"Ik denk dat het bij de vrouwen wel iets moeilijker wordt, omdat er minder talent voorhanden is. Het is veel moeilijker om onontdekt talent te vinden en daarmee te gaan werken."

"Het schrikt ons niet af dat er teams met meer budget zijn. We zijn gemotiveerd om met onze vrouwen te proberen kopiëren wat we bij de mannen hebben gedaan."

De Tour is voor Fenix-Elegant nu al geslaagd. "Ik denk dat we op weg zijn naar iets wat in de buurt komt van ons succes bij de mannen. Er zijn maar 8 ritten in de Tour de France Femmes en met SD Worx is er één heel dominante ploeg. Het is dan ook bijzonder dat je toch nog iets kunt meepikken."