Maarten Vangramberen neemt afscheid van Martine Tanghe: "Geen enkel anker wist meer over sport"

Ik wist dat dit kon gebeuren, maar het is toch altijd nog te vroeg. Het raakt je uiteindelijk dan toch harder dan je verwacht had. Mijn eerste keer in het Journaal met Martine was in 2008. Met knikkende knieën. Zij was toen immers het icoon van het Journaal, dus ik begon er altijd met een bang hartje aan. Ik wilde zeker geen fouten lezen en wilde zeker niet dat ze achteraf zou kunnen zeggen: "Die zinsconstructie klopte niet." Maar dat gevoel verdween ook snel, want ze was vooral een heel aangename vrouw om naast te zitten. Ze werkte hard, was heel gefocust, maar tijdens de sport kon ze dat loslaten. Want, van alle Journaalankers wist Martine het meeste af van de sport. Ze volgde het sportblok altijd met volle interesse en had er ook altijd een mening over. Het gebeurde niet zelden dat ze tussen twee reportages door een vraag stelde of haar mening gaf.

Liefde voor de sport

Die liefde voor de sport is misschien verrassend, maar valt te verklaren omdat ze vroeger bij haar thuis een café hadden. Daar is die liefde ontstaan. In eerste instantie voor het wielrennen, want dat is typisch Vlaams. Maar ze had ook enorm veel interesse in het basketbal, ook omdat dat in haar familie gespeeld werd. De Belgian Cats, die Europees kampioen zijn geworden, dat volgde ze o zo hard. Ze heeft ook maar één keer tickets gevraagd voor een sportwedstrijd en dat was voor het basketbal. Maar uiteindelijk volgde ze alle sporten en had ze over alles een mening.

Ik ging haar regelmatig opzoeken. Ik nam een fles mee en we praatten over van alles. Maarten Vangramberen

Gestolen zinnen